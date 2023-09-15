Туреччина

Пригадуєте нігерійця у складі луганчан?

Нападник Ноттінгем Форест Еммануель Денніс на правах оренди переходить до турецького Істанбул Башакшехір. Таку інформацію дає твіттер інсайдера Фабріцио Романо.

За умовами оренди нігерієць буде виступати за свій новий клуб до кінця сезону 2023/24 без права на подальший продаж. Також зазначається, що англійський клуб продовжить виплачувати зарплатню нападнику у повному обсязі.

У цьому сезоні 25-річний форвард ще жодної хвилини не провів на полі.

У сезоні 2016/17 Еммануель Денніс грав у складі луганської Зорі, провівши за неї 26 зустрічей та відзначившись 6 забитими м'ячами, після чого за 1.4 млн. євро перейшов до бельгійського Брюгге.