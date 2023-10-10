Туреччина

Екснападник допоміг команді виграти у першому матчі на новій для нього посаді.

Турок Бурак Їлмаз певний час виконуватиме обов'язки головного тренера стамбульського Бешикташа, повідомляється в офіційній заяві клубу на сторінці у Twitter.

Нещодавно, 6 жовтня, команду покинув Шенол Гюнеш. Це сталося після поразки Бешикташа у другому турі групового етапу Ліги конференцій проти швейцарського Лугано, де турки поступилися 2:3, тричі пропустивши з 81-ї по 90-ту хвилини матчу.

Їлмаз був одним з асистентів Гюнеша і саме він вивів команду на домашній матч проти Істанбулспора (2:0) у 8-му турі турецької Суперліги. Згідно з офіційною заявою клубу, 38-річний турок певний час продовжуватиме очолювати команду в якості виконуючого обов'язки головного тренера.

Станом на зараз, Бешикташ посідає 4-ту сходинку чемпіонату Туреччини. У наступному турі на них чекає дербі проти Галатасараю, який йде другим.