Туреччина

Серйозна втрата для турецької команди.

У матчі дев'ятого туру турецької Суперліги Галатасарай-Бешикташ (2:1), травму отримав нападник "левів" Мауро Ікарді.

Як повідомляє Fanatik, аргентинець травмував праву щиколотку, через, що скоріш за все пропустить найближчу гру команди у Лізі чемпіоноів проти мюнхенської Баварії. При цьому зазначається, що гравець може ризикнути та вийти на поле "на уколах".

У цьому сезоні, 30-річний Мауро Ікарді зіграв за Галатасарай 15 матчів, забив 14 м'ячів та віддав 2 асиста.

Раніше повідомлялося про повторення рекорду легенди Галатасарая Фатіха Теріма.