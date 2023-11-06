Туреччина

"Леви" цього сезону дуже потужні.

Правий захисник стамбульського Галатасараю Саша Бої невдовзі може опинитися в Манчестер Юнайтед. Таку інформацію надає портал turkish-football.com.

Як зазначає джерело, переговори між клубом та представниками гравця стосовно нового контракту зайшли в глухий кут, чим хочуть скористатися "червоні дияволи". Турецький клуб пропонує 23-річному французу контракт до літа 2026 року з окладом 1.5 млн. євро на рік. Оточення футболіста хоче вдвічі більше.

Вражаюча форма Бої у цьому сезоні привернула увагу не тільки "манкуніанців", а й лондонського Арсеналу, італійського Мілана та французького Марселя. Але саме МЮ є наразі головним претендентом на правого захисника.

Діючий контракт француза з "левами" розрахований до літа 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 17 млн. євро.

Цього сезону Саша Бої зіграв за Галатасарай 20 матчів та забив один гол.