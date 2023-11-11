Туреччина

Клубу потрібно повертати втрачене на початку сезону.

Турецький Бешикташ цього сезону зірок із неба відверто не хапає — команда на внутрішній арені йде на п’яті сходинці й після 11 зіграних матчів відстає від лідера в особі Галатасарая вже на 12 очок (19 проти 31).

За таких умов керівництво "орлів" не вбачало за потрібне терпіти перебування Бурака Їлмаза на посаді головного тренера більше одного місяця, тоді як команду до цього очолював відомий місцевий фахівець Шенол Гюнеш.

У підсумку, Бешикташ почав шукати собі нового керманича, і, згідно з чутками місцевих ЗМІ, колишній головний тренер київського Динамо Мірча Луческу був одним із кандидатів у широкому переліку.

Але зупинились на ще одному турецькому спеціалісті — Різа Чалимбай, 60 річний фахівець, у кар’єрі якого до цього був досвід роботи в Гезтепе, Різерспорі, Анкараспорі, Сівасспорі, Кашимпаші, Трабзонспорі, Коньяспорі та ще кількох відомих місцевих колективів.

А на початку тренерської кар’єри він був помічником головного тренера саме в складі "орлів" (березень 2001).

До цього новий тренер Бешикташу чотири роки пропрацював у Сівасспорі та пішов із посади минулим літом.

Наступний матч Бешикташ проведе вдома проти Істанбул Башакшехір 12 листопада.