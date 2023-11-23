Туреччина

Іспанець може не затриматися на Алі Самі Єн.

Стамбульський Галатасарай хоче прибрати пункт про обов'язковий викуп лівого захисника Анхеліньо, орендованого у німецького Лейпцига. Таку інформацію надає портал sporx.com.

Зазначається, що в орендній угоді між турецьким та німецьким клубами є пункт про обов'язковий викуп іспанця за шість мільйонів євро, якщо він зіграє 20 матчів у сезоні. Наразі на рахунку захисника 17 проведених матчів у складі "левів".

Галатасарай не впевнений у цій інвестиції, звернувшись з проханням до Лейпцигу прибрати цю опцію з угоди. Але німці відмовили туркам. При цьому один з лідерів турецького чемпіонату не збирається зупинятися, готуючись до другого раунду переговорів.

Як повідомляє джерело, поки клуби не знайдуть компроміс між собою, є велика ймовірність, що іспанець грати не буде.

У поточному сезоні, 26-річний Анхеліньо забив один гол та віддав одну гольову передачу у складі стамбульського гранда.