Туреччина

Наразі президент турецького клубу перебуває у лікарні.

Прес-служба Анкарагюджю у своїх соціальних мережах опублікувала вибачення після інциденту з побиттям головного арбітра після матчу турецької Суперліги проти Різеспора.

Нагадаємо, після матчу президент Анкарагюджю Фарук Коджа завдав удару по обличчю арбітра.

Bir ülkenin tff başkanı, stadda bir kulüp başkanına parmak sallayıp tehdit ettiği bir futbol ikliminde, bir kulüp başkanının hakem yumruklaması gayet olağandır. balık baştan kokar.



Halil Umut Meler

Emre Bölezoğlu

Ahmet Çakar

Faruk Koca

Ankaragücü

Fenerbahçe

Beşiktaş pic.twitter.com/hHGOtV88de — gürkan doğan (@grkando72281213) December 12, 2023

"Ми засмучені інцидентом, що стався сьогодні ввечері. Вибачаємось перед турецькою футбольною громадськістю і всією спортивною спільнотою за сумний інцидент, який стався після матчу з Різеспором на стадіоні Ер'яман", — йдеться в заяві клубу.

Тим часом стало відомо, що сам Коджа, як і арбітр, був доставлений до лікарні, де, як зазначається, проходить лікування перед затриманням, про що у своїх соціальних мережах заявив голова МВС Туреччини Алі Ерлікай.

Ankaragücü Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırı.



YAZIKLAR OLSUN..... pic.twitter.com/jEBb8bODV0 — ALİ ALEMDAROĞLU (@alemdaroglu28) December 12, 2023

"Президент клубу Анкарагюджю Фарук Коджа, який напав на рефері Халіла Умута Мелера наприкінці матчу з Різеспором, перебуває на лікуванні в лікарні під наглядом наших правоохоронних органів. Після лікування будуть проведені процедури затримання. Також було затримано ще кількох людей за напад на арбітра.

Я рішуче засуджую напад на рефері. Подібні інциденти неприпустимі на наших зелених полях, які є основою миру та дружби. Ми стежимо за цим сумним інцидентом. Бажаємо якнайшвидшого одужання нашому арбітру, який успішно представляє турецьке суддівство за кордоном", — написав Ерлікай.

Після 15 турів Анкарагюджю набрав 18 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці турецької Суперліги.