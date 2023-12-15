Президент Анкарагюджю Фарук Коджа отримав довічну дискваліфікацію за побиття арбітра Халіла Мелера після матчу його клубу із Різеспором, а також за погрози на адресу рефері. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Туреччини.
Також стало відомо про пред'явлення прокуратурою звинувачень, щодо Коджі за "навмисне завдання тілесних ушкоджень і загрози".
 
"Анкарагюджю" покараний проведенням п'ятьох домашніх матчів без вболівальників, а також штрафом у розмірі 2 млн. турецьких лір (близько 63 тисячі євро).
 
 