Туреччина 15 грудня 2023, 19:46 Президента Анкарагюджю довічно усунули від футболу за напад на арбітра Жахлива історія. Халіл Мелер та хук Фарука Коджі, Getty Images 15 грудня 2023, 19:46 Президент Анкарагюджю Фарук Коджа отримав довічну дискваліфікацію за побиття арбітра Халіла Мелера після матчу його клубу із Різеспором, а також за погрози на адресу рефері. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Туреччини. Також стало відомо про пред'явлення прокуратурою звинувачень, щодо Коджі за "навмисне завдання тілесних ушкоджень і загрози". "Анкарагюджю" покараний проведенням п'ятьох домашніх матчів без вболівальників, а також штрафом у розмірі 2 млн. турецьких лір (близько 63 тисячі євро). Команди Анкарагюджю Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте