Контракт Савича з "матрацниками" втратить чинність влітку 2024 року.
Стефан Савич, Getty Images
19 грудня 2023, 20:09
Центральний захисник Атлетіко Стефан Савич може перебратися до Туреччини, повідомляє головний редактор Sports Digitale Ягиз Сабунджуоглу.
Чорногорський гравець є одним із кандидатів на підсилення захисної ланки Фенербахче. Представник 32-річного Савича вже відвідав Стамбул, де провів зустрічі щодо трансферу.
У цьому сезоні захисник вже взяв участь у 12 матчах "матрацників" у всіх турнірах. Його контракт із клубом завершується влітку 2024 року.