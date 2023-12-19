Туреччина

Контракт Савича з "матрацниками" втратить чинність влітку 2024 року.

Центральний захисник Атлетіко Стефан Савич може перебратися до Туреччини, повідомляє головний редактор Sports Digitale Ягиз Сабунджуоглу.

Чорногорський гравець є одним із кандидатів на підсилення захисної ланки Фенербахче. Представник 32-річного Савича вже відвідав Стамбул, де провів зустрічі щодо трансферу.

У цьому сезоні захисник вже взяв участь у 12 матчах "матрацників" у всіх турнірах. Його контракт із клубом завершується влітку 2024 року.