Туреччина

Стамбульці планують перервати орендну угоду з іспанцем.

Лівий захисник Анхеліньйо, орендований Галатасараєм у РБ Лейпциг, може змінити клубну прописку вже взимку, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Влітку стамбульці віддали РБ Лейпциг 1,5 мільйона євро за сезонну оренду 26-річного іспанця. Проте, вже зараз він готовий розглянути варіанти іншого продовження своєї кар'єри.

У топ-5 лігах є кілька клубів, зацікавлених у підписанні захисника. У Лейпцигу знають про плани турецького клубу щодо потенційного перервання орендної угоди з гравцем, який не з'являвся на полі в останніх шести матчах чемпіонату Туреччини.

У цьому сезоні Анхеліньйо вже взяв участь у 19 матчах Галатасарая у всіх турнірах, відзначившись голом та асистом. Портал transfermarkt оцінює його в 11 мільйонів євро.