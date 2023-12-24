Туреччина

Завершився центральний поєдинок 18 туру чемпіонату Туреччини.

У рамках вісімнадцятого туру турецької Суперліги Фенербахче приймав Галатасарай на Шюкрю Сараджоглу Стедіум у Стамбулі.

Протягом першої половини зустрічі команди не зуміли відзначитися хоча б ударами у площину воріт. Трохи впевненіше виглядали гості. Другий тайм матчу був більш активним, але забитими голами стамбульські клуби глядачів так і не порадували, поділивши очки.

Таким чином, Фенербахче закінчив 2023 рік на першому місці у чемпіонаті, а Галатасарай наразі посідає другу сходинку. Обидві команди мають на своєму рахунку по 44 очки, але "жовті канарки" лідирують за рахунок кращої різниці голів.

Фенербахче — Галатасарай 0:0

Попередження: Осаї-Семюел, 13, Кахведжи, 57, Кінг, 73 — Торрейра, 63, Бої, 73, Зієш, 85, Актюркоглу, 90+1

Фенербахче: Лівакович — Осаї-Семюел, Джику, Остервольде, Кадіоглу — Креспу, Кахведжи — Ундер (Юксек, 46), Шиманські, Тадич (Кінг, 69) — Джеко (Батшуаї, 90+4)

Галатасарай: Муслера — Бої, Нельссон, Бардакджи, Їлмаз — Демірбай (Ндомбеле, 90+2), Торрейра (Айхан, 86) — Зієш (Бакамбу, 86), Мертенс (Заха, 67), Актюркоглу (Дервішоглу, 90+2) — Ікарді

Нагадаємо, до цього матчу Football.ua підготував спеціальний квіз, пройти який можна за посиланням.