Туреччина

Черговий скандал у Туреччині.

Напередодні в рамках вісімнадцятого туру турецької Суперліги два стамбульських клуби, Фенербахче та Галатасарай, зійшлись поміж собою в славнозвісному Міжконтинентальному дербі.

Гра вийшла дійсно гарячою й зовсім не про футбол, бо в першому таймі команди навіть у площину воріт не пробивали, а ось після перерви скандальний епізод за участі Мауро Ікарді та відсутності пенальті за влучання м’яча йому в обличчя змусив атмосферу на полі вибухнути.

До вашої уваги відео кращих моментів Фенербахче — Галатасарай у турецькій Суперлізі-2023/24:

Фенербахче — Галатасарай 0:0

Фенербахче: Лівакович — Осаї-Семюел, Джіку, Остервольде, Кадіоглу — Крешпу, Кахведжі — Юндер (Юксек, 46), Шиманські, Тадич (Кінг, 69) — Джеко (Батшуаї, 90+4).

Галатасарай: Муслера — Боє, Нельссон, Бардакчі, Їлмаз — Демірбай (Ндомбеле, 90+1), Торрейра (Айхан, 86) — Зієш (Бакамбу, 86), Мертенс (Заха, 67), Актюркоглу (Дарвішоглу, 90+2) — Ікарді.

Попередження: Осаї-Семюел, Кахведжі, Кінг — Торрейра, Боє, Зієш, Актюркоглу.