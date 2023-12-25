Юнес Бельханда залишить Адана Демірспор, повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, у підписанні 33-річного футболіста зацікавлений Трабзонспор, проте клуб має сумніви.

Вони стосуються характера Бельханда. Вважається, що він агресивний, а також отримує багато жовтих карток, яких можна уникнути. Остаточне рішення ухвалить головний тренер Трабзонспора Абдулла Авджі.

Нинішнього сезону Юнес провів 20 матчів і забив 3 голи за Адана Демірспор.