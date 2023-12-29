Туреччина

"Спорт поза політикою".

Матч за Суперкубок Туреччини Галатасарай – Фенербахче у Саудівській Аравії скасовано. Про це повідомляє BBC.

Гра між Галатасараєм та Фенербахче мала пройти у Ер-Ріяді о 19:45 за київським часом, але саудівська влада не дозволила командам виходити у футболках з портретом і цитатами першого президента Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка, а також не хотіла включати турецький гімн. Через це обидві команди відмовилися грати та залишилися в готелях. Матч було скасовано приблизно за десять хвилин до запланованого старту.

Зазначається, що Фенербахче хотів вийти з транспарантом зі словами Ататюрка "Світ вдома — мир у всьому світі". А Галатасарай планував використати іншу цитату відомого турецького політичного діяча: "Наскільки щасливим є той, хто каже: "Я турок".

Після заборони саудівської влади, сторонам не вдалося дійти згоди. "Сарай" та "Фенер" вирішили повернутися до Стамбула.