Туреччина

Боснійський нападник перебуває у хорошій формі.

Центральний нападник Фенербахче Едін Джеко відзначився хет-триком у матчі 16 туру турецької Суперліги проти Коньяспора.

Для 37-річного боснійця цей хет-трик став одинадцятим у кар'єрі. Три рази йому вдавалося тричі відзначитися голом в одному матчі за Вольфсбург і Рому, два рази — за збірну Боснії та Герцеговини, а також одного разу за Манчестер Сіті.

У цьому сезоні Джеко вже взяв участь у 24 матчах Фенербахче у всіх турнірах. На його рахунку 20 голів і 7 асистів.