Туреччина

Підсилить сенегалець "левів"?

Стамбульський Галатасарай розглядає можливість підписання сенегальського нападаючого М'Бає Ньянга. Про це повідомляє A Spor.

За інформацією джерела, Галатасарай почав розглядати кандидатуру сенегальця через травму Мауро Ікарді та від'їзд Седріка Бакамбу на Кубок африканських націй.

Також повідомляється, що 29-річний футболіст залишив Адана Демірспор, заявивши, що не отримує зарплату вже чотири місяці. Керівництво Адани оштрафувало Ньянга на 175 тис. євро за те, що він залишив розташування команди без дозволу та поскаржилося на гравця у ФІФА.

Зазначимо, що сенегалець виступає за Адана Демірспор з серпня 2023 року, перейшовши до клубу в якості вільного агента.

Цього сезону, Ньянг відіграв за турецьку команду 20 матчів, забив вісім голів та віддав дві результативні передачі.