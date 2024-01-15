Туреччина

Форвард проводить у Туреччині тільки перший сезон.

Напередодні відбувся матч двадцятого туру турецької Суперліги, у рамках якого Антальяспор на власному полі зіграв унічию проти Трабзонспора.

Господарі були змушені понад годину ігрового часу відіграватись від швидкого пропущеного м’яча вже на другій хвилині, і зрештою нічию їм приніс влучний постріл ізраїльського нападника Сагіва Шалома Єхезкеля на 68 хвилині.

Однак найцікавіше відбулось після цього — форвард підійшов до однієї з камер телетрансляції та продемонстрував напис на забинтованому зап’ястку на підтримку своїх співгромадян, що опинились у полоні бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року, після чого минуло вже 100 днів.

Також поруч із символічним написом було зображено зірку Давида.

Як відомо, у війні поміж Ізраїлем та Палестиною офіційна Туреччина підтримує останніх.

У підсумку, тільки-но пролунав фінальний свисток, як гравця Антальяспора затримала місцева поліція.

"Головна прокуратура Анталії розпочала судовий розгляд у справі про "публічне розпалювання ворожнечі та ненависті" щодо ізраїльського футболіста Сагіва Єхезкеля через його безвідповідальні дії на підтримку різанини, вчиненої Ізраїлем у секторі Газа", — заявив турецький міністр юстиції Їлмаз Тунч.

Цікаво, що після гри фото гравця з’явилось і в соціальних мережах Антальяспора, однак через велику кількість гнівних коментарів пост із ним швидко видалили.

Повідомляється, що Єхезкеля на тлі суспільного осуду та фізичний тиск на представників клубу вже було виключено із складу команди.

Президент Антальяспора Сенан Бозтепе заявив, що незабаром розірве угоду з футболістом.

"Хоча ми й продовжуємо займатися спортом на зеленому полі та розглядаємо наших футболістів як спортсменів без дискримінації за релігією, мовою чи расою, я ніколи не схвалю такий крок, який може викликати спекуляції", — заявив очільник клубу.

На ситуацію відреагував колишній прем’єр Ізраїлю Нафталі Беннет: "Це — Туреччина зразка 2024 року. Ганьба турецькій владі!".

Нагадаємо, що 28-річний Єхезкель підписав контракт з Антальяспором у вересні минулого року, тоді як раніше він жодного разу не залишав межі власної країни задля виступів на професійному рівні.