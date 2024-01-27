Туреччина

Клуби узгодили орендну угоду щодо турецького центрбека.

Центральний захисник мадридського Атлетіко Чаглар Сьоюнджю цього зимового трансферного вікна продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 27-річний турецький центрбек перейде до Фенербахче на правах оренди.

Зазначається, що обидва клуби узгодили між собою усі умови майбутнього трансферу — гравець найближчим часом прилетіть до Туреччини для завершення угоди на офіційному рівні.

У поточному сезоні Чаглар Сьоюнджю провів всього дев'ять матчів (212 хвилин), в яких він не відзначився жодною результативною дією.