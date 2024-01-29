Туреччина

Захисник повернувся на батьківщину після майже восьми років виступів закордоном.

Улітку 2023 року турецький центральний захисник Чаглар Сьоюнджю долучився до складу мадридського Атлетіко на правах вільного агента на тлі п’яти років виступів за англійський Лестер.

Однак заграти в складі команди Дієго Сімеоне 27-річний виконавець так і не зумів, після чого клуб ухвалив рішення вже під час зимового трансферного вікна відправити його до оренди задля набуття ігрової практики.

У ситуації, коли якісний виконавець з’являється на трансферному ринку, традиційно активізуються турецькі клуби, і Фенербахче цього разу був першим, хто встиг запросити Чаглара до себе.

Це буде оренда до завершення поточного сезону без права викупу.

Зазначимо, що цей перехід символізує для Сьоюнджю повернення на батьківщину, де він останній раз грав за Алтинорду сім із половиною років тому.

У цьому сезоні захисник награв 213 хвилин у дев’яти матчах.