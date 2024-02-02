Туреччина

В Бразилії небезпечно.

Вінгер стамбульського Галатасараю Тете був близький до переходу у Палмейрас, але в останній момент відмовився від цієї ідеї. Про це повідомляє Fotospor.

За інформацією джерела, бразилець погодився повернутися на Батьківщину, але дружина колишнього гравця Шахтаря категорично була проти переїзду до Бразилії. Причиною цього стали "проблеми безпеки" у південноамериканській країні.

Зазначається, що 23-річний бразилець також не прийняв пропозицію кацапського зеніту через військове вторгення країни-гній в Україну. Коли Тете покинув Шахтар після початку повномасштабної війни, він надав серйозну допомогу українському народові.

Цього сезону, Тете зіграв за Галатасарай 28 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.