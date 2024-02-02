Туреччина

Черговий трансфер турецького гранда.

Лідер турецької Суперліги Галатасарай взяв в оренду нападаючого лондонського Фулгема Карлоса Вінісіуса. Про це повідомляє офіційний сайт "левів".

За цю оренду "дачники" отримають компенсацію у розмірі 600 тис. євро. Сам 28-річний бразилець за підписану угоду, яка діятиме до кінця цього сезону, заробить теж 600 тис. євро.

Цього сезону, Карлос Вінісіус відіграв за Фулгем 16 матчів та забив три голи.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай підписав захисника з іншого англійського клубу Ноттінгем Форрест.