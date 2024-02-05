Туреччина

Данець не відіграє важливу роль в Манчестері.

Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Данії Крістіан Еріксен в зимове трансферне вікно може перейти до Галатасараю. Таку інформацію надає Fotomac.

За інформацією видання, турецький клуб в умовах підвищеної секретності вже веде переговори щодо його оренди з правом викупу.

В разі, якщо "леви" не зможуть оформити трансфер до дев'ятого лютого, коли в Туреччині закриється трансферне вікно, вони намагатимуться домовитися про перехід 31-річного півзахисника влітку.

Діючий контракт футболіста з МЮ розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 7.8 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 13 млн. євро.

Цього сезону, Крістіан Еріксен зіграв за Манчестер Юнайтед 19 матчів, забив один м'яч та віддав дві гольові передачі.