Туреччина

"Орли" намагаються підсилити свій склад.

Турецький Бешикташ завершив перехід центрального захисника Джо Ворролла з англійського Ноттінгем Форрест на правах оренди. Про це повідомляє офіційний сайт стамбульського клубу.

Зазначається, що оренда 27-річного англійця буде розрахована до кінця поточного сезону. Бешикташ матиме право влітку оформити повноцінний трансфер гравця.

Цього сезону, Джо Ворролл зіграв за "лісників" дев'ять матчів та записав у свій пасив одну червону картку.