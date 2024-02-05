"Орли" намагаються підсилити свій склад.
besiktas
05 лютого 2024, 21:52
Турецький Бешикташ завершив перехід центрального захисника Джо Ворролла з англійського Ноттінгем Форрест на правах оренди. Про це повідомляє офіційний сайт стамбульського клубу.
Зазначається, що оренда 27-річного англійця буде розрахована до кінця поточного сезону. Бешикташ матиме право влітку оформити повноцінний трансфер гравця.
Цього сезону, Джо Ворролл зіграв за "лісників" дев'ять матчів та записав у свій пасив одну червону картку.