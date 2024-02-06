Туреччина

Нідерландець може продовжити кар'єру в Туреччині.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен може продовжити кар'єру в Туреччині.

У Туреччині все ще відкрито зимове трансферне вікно, і 31-річний датчанин, веде переговори з Галатасараєм.

МЮ підписав Еріксена на правах вільного агента влітку 2022 року, і відтоді данець провів за команду 63 матчі, забив 3 м'ячі та віддав 12 результативних передач.

Цього сезону через травми і конкуренцію з боку Коббі Майну Еріксен став рідше потрапляти до стартового складу "червоних дияволів".

Крістіан Еріксен зіграв за Манчестер Юнайтед 19 матчів у цьому сезоні, забив один м'яч та віддав дві гольові передачі.