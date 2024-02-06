Нідерландець може продовжити кар'єру в Туреччині.
КРІСТІАН ЕРІКСЕН, GETTY IMAGES
06 лютого 2024, 15:59
Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен може продовжити кар'єру в Туреччині.
У Туреччині все ще відкрито зимове трансферне вікно, і 31-річний датчанин, веде переговори з Галатасараєм.
МЮ підписав Еріксена на правах вільного агента влітку 2022 року, і відтоді данець провів за команду 63 матчі, забив 3 м'ячі та віддав 12 результативних передач.
Цього сезону через травми і конкуренцію з боку Коббі Майну Еріксен став рідше потрапляти до стартового складу "червоних дияволів".
Крістіан Еріксен зіграв за Манчестер Юнайтед 19 матчів у цьому сезоні, забив один м'яч та віддав дві гольові передачі.