Туреччина

Стамбульці посилились гравцем збірної Лівії.

Опорний півзахисник Браги Алі Мохамед Аль-Мусраті поповнив склад Бешикташа, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

За оренду 27-річного лівійця до кінця поточного сезону стамбульці віддали мільйон євро. Влітку 2024 року він стане повноцінним гравцем Бешикташа за 11 млн. Бонусами турецький клуб у майбутньому може віддати ще 2,5 млн.

Güç ✔

Savaşçı bir yapı 👊

Mücadele 💯



Beşiktaş'a hoş geldin Al-Musrati! 🦅 pic.twitter.com/9nDqMpZj0x — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2024

У поточному сезоні Аль-Мусраті встиг взяти участь у 20 матчах Браги у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та асистом. Туди він перебрався на правах вільного агента влітку 2020 року з Віторії Гімарайнш. Загалом, на його рахунку 151 поєдинок у складі Браги, в яких він відзначився 15 голами і 8 асистами.