Туреччина

Сумні новини з Туреччини.

Захисник Серіка Беледієспора Мюмін Таліп Пазарли помер від раку крові у віці 29 років. Про це повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

"З великим сумом ми дізналися, що помер наш футболіст Мумін Таліп Пазарли, у якого нещодавно діагностували рак крові. Нехай помилує його Бог, бажаємо терпіння та приносимо співчуття всім його родичам", — йдеться в заяві Серіка Беледієспора.

Мюмін Таліп Пазарли розпочинав сезон у третьому за силою дивізіоні Туреччини в Анкарі Демірі, а взимку приєднався до Серіка Беледієспора. Загалом у цьому сезоні він зіграв десять матчів у третьому дивізіоні, не відзначившись результативними діями.

Мюмін Таліп Пазарли за свою футбольну кар'єру встиг пограти за Бейлербеї, Тірі 1922 Спор, Корумспор, Ерзінканспор, Дезкеспор та Ордуспор.