Туреччина

Бразилець наразі грає на батьківщині.

Після початку повномасштабного вторгнення, донецький Шахтар утратив велику кількість свої іноземних виконавців через оновлення регламенту ФІФА, що дозволяло гравцям одноосібно ухвалювати рішення про зміну клубу в цих надзвичайних умовах.

Бразильський центральний захисник Марлон Сантос є одним із тих, хто цією можливістю скористався, і вже навіть устиг змінити клуб з італійської Монци та бразильський Флуміненсе, де й перебуває наразі на правах оренди.

У 28-річного виконавця досі є чинним контракт із "гірниками" й угода діятиме до 2026 року.

Проте тільки в тому разі, якщо Шахтарю не вдасться продати футболіста до іншого клубу.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, Трабзонспор запланував улітку провести потужну трансферну кампанію й гравець донецького клубу є однією з ключових для нього цілей.

Нагадаємо, що це вже не перша спроба клубу залучити до свого складу Марлона — улітку 2022 року його дружина відмовилась переїжджати до Туреччини, тож трансфер зірвався.

Утім, навряд чи Шахтар зможе за таких обставин розраховувати на повну компенсацію тих 12 млн євро, які були витрачені на трансфер бразильця з італійського Сассуоло влітку 2021 року.

Марлон у новому сезоні бразильських та південноамериканських змагань відіграв п’ять матчів.