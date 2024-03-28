Туреччина

Форвард прокоментував чутки про можливе завершення кар’єри.

Бельгійський нападник Дріс Мертенс свого часу став справжньою зіркою неаполітанського Наполі, проте влітку 2022 року, після дев’яти років виступів за "Партенопеї", він відправився до турецького Галатасараю в якості вільного агента.

Тоді вважалось, що футболіст почав свій фінальний акорд, однак Дрісу вже виповнилось 36 років, але про завершення кар’єри він ще не розмірковує.

"На пенсію? Чесно кажучи, я не знаю. Я багато думав про це в останні місяці, але ще не прийняв остаточного рішення.

Думаю, що продовжуватиму принаймні ще рік, тому що мені досі подобається грати в футбол і тренер часто надаєм мені таку можливість. Тож чому б і ні?

Закінчити кар’єру я зможу будь-де. Тут, у Галатасараї? Чом би й ні? У будь-якому випадку, я зараз думаю про те, що ще рік футболу в мене точно буде.

Що стосується моєї форми, то я вважаю, що в мене з цим усе добре, тож граємо далі.

Наступний матч проти Фенербахче? Я дуже радий, що вони теж зробили багато хороших трансферів і придбали сильних гравців. Вони, як і ми, забивають багато голів і вміють непогано захищатись. Скажу тільки те, що ми не здамось і будемо грати до кінця", — заявив бельгійський виконавець.

У цьому сезоні Мертенс відіграв 42 матчі, забивши вісім голів та віддавши 11 гольових передач.