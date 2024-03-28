Форвард прокоментував чутки про можливе завершення кар’єри.
Дріс Мертенс, Getty Images
28 березня 2024, 14:00
Бельгійський нападник Дріс Мертенс свого часу став справжньою зіркою неаполітанського Наполі, проте влітку 2022 року, після дев’яти років виступів за "Партенопеї", він відправився до турецького Галатасараю в якості вільного агента.
Тоді вважалось, що футболіст почав свій фінальний акорд, однак Дрісу вже виповнилось 36 років, але про завершення кар’єри він ще не розмірковує.
"На пенсію? Чесно кажучи, я не знаю. Я багато думав про це в останні місяці, але ще не прийняв остаточного рішення.
Думаю, що продовжуватиму принаймні ще рік, тому що мені досі подобається грати в футбол і тренер часто надаєм мені таку можливість. Тож чому б і ні?
Закінчити кар’єру я зможу будь-де. Тут, у Галатасараї? Чом би й ні? У будь-якому випадку, я зараз думаю про те, що ще рік футболу в мене точно буде.
Що стосується моєї форми, то я вважаю, що в мене з цим усе добре, тож граємо далі.
Наступний матч проти Фенербахче? Я дуже радий, що вони теж зробили багато хороших трансферів і придбали сильних гравців. Вони, як і ми, забивають багато голів і вміють непогано захищатись. Скажу тільки те, що ми не здамось і будемо грати до кінця", — заявив бельгійський виконавець.
У цьому сезоні Мертенс відіграв 42 матчі, забивши вісім голів та віддавши 11 гольових передач.