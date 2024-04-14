Туреччина

Короткотривалі відносини керманича та клубу завершились повним провалом.

Досвідчений португальський фахівець Фернанду Сантуш проводить далеко не найкращий футбольний рік.

Восени його звільнили з посади головного тренера збірної Польщі, після чого 69-річний керманич тривалий час не міг знайти собі нового місця роботи.

Однак під час зимової перерви вакантна посада з’явилась на чолі турецького Бешикташа, який гучно анонсував прихід відомого фахівця до клубу.

Але романтика першого досвіду роботи швидко зникла — Сантуш у новому колективі провів 16 матчів, п’ять із яких програв та ще чотири його команда зіграла внічию.

Єдине змагання, де в "орлів" при цьому не було проблем за його керівництвом, це — Кубок Туреччини, де вдалось дійти до півфіналу.

Але напередодні Бешикташ вийшов із заявою про те, що Фернанду було звільнено.

"Ми розійшлись із тренером Фернандо Сантушем.

Ми дякуємо Сантушу за його роботу та бажаємо йому успіхів у подальшому житті.

Сердар Топрактепе буде технічним відповідальним за нашу головну футбольну команду до кінця сезону", — ідеться в заяві Бешикташа.

Таким чином португальський тренер знову залишився без роботи, як і після досвіду на чолі Ешторіла, Ештрели, Порту, АЕК Афіни, Панатінаїкоса, Спортінга, Бенфіки, ПАОК, а також збірних Греції та Португалії.