Туреччина

Голкіпер уже встиг стати клубною легендою.

Уругвайський воротар Фернандо Муслера свого часу в 2011 році ухвалив рішення залишити римський Лаціо та податись до турецького Галатасарая за 6,75 млн євро в якості суми відступних.

Як показав час, це був один із найбільш успішних трансферів "левів" за всю історію, бо й до нині південноамериканський виконавець залишається їхнім футболістом та вже заслужив на капітанську пов’язку своєю вірністю колективу.

Однак Муслері вже виповнилось 37 років, і тому, коли почав наближатись момент завершення контракту влітку цього року, клуб мусив обрати рішення щодо подальших відносин із футболістом.

У підсумку, Галатасарай провів масовий прес-захід, під час якого оголосив про підписання нових угод із цілим рядом виконавців, серед яких був і Муслера.

Голкіпер гратиме в Туреччині принаймні ще один рік.

Іншими футболістами, із якими узгодили нові контракти, стали Бариш Їлмаз, Абдулкерім Бардаджі, Лукас Торрейра та Каан Айхан.

Муслера в цьому сезоні відіграв 46 матчів, пропустив 44 голи та 20 разів відстояв "на нуль".