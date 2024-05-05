Турок може перебратися до Стамбулу.
Шахін, getty images
05 травня 2024, 10:21
Асистент головного тренера дортмундської Боруссії Едіна Терзича Нурі Шахін може очолити стамбульський Бешикташ. Про це повідомляє іспанське видання AS.
За інформацією джерела, Шахін після зустрічі з президентом Бешикташа Хасаном Аратом зацікавлений у поверненні в Туреччину, проте вагається через можливе підвищення у своїй нинішній команді: керманич "джмелів" Едін Терзич може не продовжити свій чинний контракт з дортмундською Боруссією, який спливає по закінченню цього сезону і тоді 35-річний фахівець може зайняти його місце
Зазначається, що в разі, якщо Терзич все ж не піде з посади головного тренера Боруссії Д, Шахін прийме пропозицію Бешикташа та почне самостійну тренерську роботу в турецькій Суперлізі.
Нагадаємо, Нурі Шахін працює в тренерському штабі дортмундської Боруссії з січня 2024 року. До цього він півтора року обіймав адміністративну посаду в системі турецького клубу Антальяспор.