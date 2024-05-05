Туреччина

Турок може перебратися до Стамбулу.

Асистент головного тренера дортмундської Боруссії Едіна Терзича Нурі Шахін може очолити стамбульський Бешикташ. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, Шахін після зустрічі з президентом Бешикташа Хасаном Аратом зацікавлений у поверненні в Туреччину, проте вагається через можливе підвищення у своїй нинішній команді: керманич "джмелів" Едін Терзич може не продовжити свій чинний контракт з дортмундською Боруссією, який спливає по закінченню цього сезону і тоді 35-річний фахівець може зайняти його місце

Зазначається, що в разі, якщо Терзич все ж не піде з посади головного тренера Боруссії Д, Шахін прийме пропозицію Бешикташа та почне самостійну тренерську роботу в турецькій Суперлізі.

Нагадаємо, Нурі Шахін працює в тренерському штабі дортмундської Боруссії з січня 2024 року. До цього він півтора року обіймав адміністративну посаду в системі турецького клубу Антальяспор.