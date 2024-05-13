Туреччина

Португалець досі грає на хорошому рівні.

Вінгер Адана Демірспор Луїш Нані залишить команду після закінчення цього сезону. Про це повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

"Луїш Нані залишає команду за обопільною згодою. Дякуємо за те, що дали нашому клубу. Бажаємо успіхів у Вашій кар'єрі", — йдеться у заяві клубу з міста Адана.

37-річний португалець приєднався до представника турецької Суперліги влітку 2023 року на правах вільного агента.

Цього сезону Луїш Нані відіграв за Адана Демірспор 34 матчі, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.