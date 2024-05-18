Моурінью готовий очолити Бешикташ

Португалець, судячи з усього, може продовжити кар'єру в Туреччині.
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ, GETTY IMAGES
18 травня 2024, 23:27
Жозе Моурінью близький до призначення в Бешикташ.
Віце-президент турецького клубу повідомив, що з португальським тренером тривають переговори.
"Я зустрічався з Жозе Моурінью в Стамбулі близько місяця тому. Я сказав йому, що хочу бачити його в Бешикташі, що він відповідає нашій філософії. Жозе відповів, що оцінить таку можливість, коли отримає пропозицію. Через деякий час він дав згоду.
У нас буде ще одна зустріч наступного тижня, в Італії. Він сказав, що хоче працювати в Бешикташі", — наводить слова Хюсейна Юселя Sporx.
Нагадаємо, що останнім клубом португальця була Рома, яку він залишив у січні 2024 року. Португалець очолював італійський клуб із 2021-го.