Туреччина

Португалець їде підкорювати Туреччину.

Португальський тренер Жозе Моурінью уклав трудову угоду зі стамбульським Фенербахче. Про це повідомляє відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, контракт розрахований до червня 2026 року. Угоду було підписано вчора, у Стамбулі.

Наразі португальський фахівець офіційно знаходиться без роботи. Останнім місцем праці "Особливого" була римська Рома, звідки його звільнили у січні 2024-го року.