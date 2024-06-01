Практично очевидно, що португалець продовжить кар'єру в Туреччині.
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ, GETTY IMAGES
01 червня 2024, 23:58
Жозе Моурінью максимально близький до того, щоб стати головним тренером Фенербахче.
Португальський фахівець уже встиг підтвердити своє бажання прийняти стамбульських "канарок".
Фенербахче дав зрозуміти, що Моурінью буде призначений на посаду головного тренера в неділю ввечері.
"Не будуйте планів за завтрашній вечір", — публікацію з таким текстом розмістила прес-служба стамбульського клубу.
Варто зазначити, що Жозе Моурінью перебуває без тренерської роботи досить давно — у січні португалець був звільнений з Роми через незадовільні результати команди.