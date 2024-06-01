Туреччина

Практично очевидно, що португалець продовжить кар'єру в Туреччині.

Жозе Моурінью максимально близький до того, щоб стати головним тренером Фенербахче.

Португальський фахівець уже встиг підтвердити своє бажання прийняти стамбульських "канарок".

Фенербахче дав зрозуміти, що Моурінью буде призначений на посаду головного тренера в неділю ввечері.

"Не будуйте планів за завтрашній вечір", — публікацію з таким текстом розмістила прес-служба стамбульського клубу.

Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!



Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃



2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024

Варто зазначити, що Жозе Моурінью перебуває без тренерської роботи досить давно — у січні португалець був звільнений з Роми через незадовільні результати команди.