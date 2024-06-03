Туреччина

"Особливому" — особливі трансфери.

Турецький Фенербахче вже здійснив головний літній трансфер країни — португальський фахівець Жозе Моурінью очолив "канарок" із контрактом до 2026 року.

І одразу ж новий головний тренер долучився до активної роботи клубу на ринку з пропозицією підписати дуже відомого для турецьких уболівальників футболіста.

Бразильський атакувальний півзахисник Андерсон Таліска у своїй кар’єрі встиг два роки пограти за Бешикташ, після чого виступав за лісабонську Бенфіку, китайський Гуанчжоу (Евергранд), а наразі захищає кольори аравійського Ан-Насра разом із Кріштіану Роналду.

Проте подейкують, що доля 30-річного виконавця в проєкті на Близькому Сході перебуває під великим питанням.

ЗМІ повідомляють, що клуб та гравець відкриті до перемовин, і наступна зупинка Таліски точно буде за межами Саудівської Аравії.

У цьому сезоні на рахунку Андерсона 25 голів та чотири гольових передачі за 25 матчів.