Туреччина

Норвезький спеціаліст не має робочого місця з листопада 2021 року.

Бешикташ зацікавлений у призначенні Уле Гуннара Сульшера на посаду головного тренера, передає портал ESPN.

Повідомляється, що 51-річний норвежський спеціаліст веде переговори з клубом турецької Суперліги. Угода ще не укладена, але в клубі сподіваються, що їм вдасться домовитися з екскерманичем Манчестер Юнайтед.

Раніше Сульшер також очолював Молде (січень 2011 — січень 2014, жовтень 2015 — грудень 2018) і Кардіфф Сіті (січень 2014 — вересень 2014).

У чемпіонаті Туреччини-2023/24 Бешикташ фінішував шостим у турнірній таблиці, зумівши потрапити до єврокубків завдяки перемозі в Кубку країни. Стамбульський клуб почне свої виступи на стадії плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2024/25.

Із 13 квітня цього року обов'язки головного тренера Бешикташа виконує 47-річний турецький спеціаліст Сердар Топрактепе.