Туреччина

Для "орлів" це 11 успіх у національному кубку, а для Трабзонспору міг бути десятий.

Бешикташ у фіналі Кубку Туреччини вирвав перемогу над Трабзонспором із рахунком 3:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині зусиллями Онуачу, який вивів "бордово-синіх" уперед. Однак у компенсований час до першого тайму Геззаль зрівняв цифри на табло.

На початку другого тайму Учан вивів "орлів" уперед і лише на 89 хвилині Трабзонспор зрівняв рахунок зусиллями Пепе.

Вирішальний момент настав на четвертій компенсованій хвилині до другого тайму, коли у воротах Трабзонспора відзначився Аль-Мусраті.

Таким чином Бешикташ завоював Кубок Туреччини, який став 11 в історії клубу — це другий результат після Галатасарая, який 18 разів перемагав у цьому турнірі. Позаду йде Трабзонспор – дев'ять трофеїв.