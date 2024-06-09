Туреччина

33-річний футболіст залишить склад "матрацників".

Захисник Атлетіко Стефан Савич може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Як стверджує журналіст Ягиз Сабункуоглу, у послугах 33-річного футболіста зацікавлений турецький Бешикташ.

За даними джерела, клуб запропонував Савичу контракт на три роки, але гравець поки не поспішає з відповіддю.

Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Савич залишить Атлетіко на правах вільного агента.

У минулому сезоні Савич взяв участь у 33 матчах з урахуванням усіх турнірів і не відзначився гольовими діями.