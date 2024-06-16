Туреччина

Гравця намагається вмовити Жозе Моурінью.

Вінгер Атлетіко Жоау Феліш може перейти у Фенербахче, повідомляє Fanatik.

Зазначається, що в переговорному процесі може взяти участь головний тренер турецької команди Жозе Моурінью. Він висловив зацікавленість у підписанні футболіста.

Фенербахче хоче взяти Феліша в оренду за 6 мільйонів євро, тоді як Атлетіко просить 10 млн.

Сам португалець раніше заявляв, що хоче знову піти в оренду в Барселону, за яку провів весь попередній сезон.

У поточному сезоні Феліш провів 44 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів і 6 асистів.