Гравця намагається вмовити Жозе Моурінью.
ЖОАУ ФЕЛІШ, GETTY IMAGES
16 червня 2024, 23:12
Вінгер Атлетіко Жоау Феліш може перейти у Фенербахче, повідомляє Fanatik.
Зазначається, що в переговорному процесі може взяти участь головний тренер турецької команди Жозе Моурінью. Він висловив зацікавленість у підписанні футболіста.
Фенербахче хоче взяти Феліша в оренду за 6 мільйонів євро, тоді як Атлетіко просить 10 млн.
Сам португалець раніше заявляв, що хоче знову піти в оренду в Барселону, за яку провів весь попередній сезон.
У поточному сезоні Феліш провів 44 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів і 6 асистів.