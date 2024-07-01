Досвідчений форвард залишив Фенербахче на правах вільного агента.
Міши Батшуаї, ФК Галатасарай
01 липня 2024, 20:55
Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання на правах вільного агента нападника Міши Батшуаї, права на якого раніше належали Фенербахче.
30-річний бельгієць підписав із клубом зі Стамбула контракт, який буде розраховано до літа 2027 року.
"Згідно з угодою, футболісту буде виплачено підписний гонорар у розмірі 1 500 000 євро за сезон-2024/25, 1 000 000 євро за сезон-2025/26 і 500 000 євро за сезон 2026/27, на додаток до чистої сезонної винагороди у розмірі 3 000 000 євро за кожен футбольний сезон", — сказано в заяві Галатасарая.
Зазначимо, що Батшуаї попередні два сезони виступав за Фенербахче, а перед тим провів один сезон у Бешикташі.
У минулому сезоні Міши Батшуаї провів 43 матчі, в яких він забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі.