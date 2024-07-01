Туреччина

Досвідчений форвард залишив Фенербахче на правах вільного агента.

Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання на правах вільного агента нападника Міши Батшуаї, права на якого раніше належали Фенербахче.

30-річний бельгієць підписав із клубом зі Стамбула контракт, який буде розраховано до літа 2027 року.

"Згідно з угодою, футболісту буде виплачено підписний гонорар у розмірі 1 500 000 євро за сезон-2024/25, 1 000 000 євро за сезон-2025/26 і 500 000 євро за сезон 2026/27, на додаток до чистої сезонної винагороди у розмірі 3 000 000 євро за кожен футбольний сезон", — сказано в заяві Галатасарая.

Зазначимо, що Батшуаї попередні два сезони виступав за Фенербахче, а перед тим провів один сезон у Бешикташі.

У минулому сезоні Міши Батшуаї провів 43 матчі, в яких він забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі.