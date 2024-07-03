Туреччина

Керманич Фенербахче розповів про останній трансфер.

Другу частину минулого сезону турецький центральний захисник Чаглар Сьоюнджю провів у оренді з мадридського Атлетіко в складі турецького Фенербахче.

Після завершення тимчасової угоди "канарки" зробили все від себе залежне, заплативши 8,5 млн євро, аби 28-річний виконавець приєднався до команди на повноцінній основі, що було також одним із прохань їхнього нового головного тренера Жозе Моурінью.

Досвідчений португальський керманич наступним чином прокоментував цей трансфер.

"Я дуже щасливий із приводу цього трансферу. Я дякую нашому президенту, тому що Чаглар був одним із тих гравців, яких я хотів зберегти.

Він має якості, які мені дуже подобаються в центральних захисниках. Я вже говорив йому, що хочу, щоб він залишився в команді. Ми завжди хочемо бачити в нашій команді гравців, які хочуть залишитися в клубі і які віддані своїй справі.

До свого приходу в Фенербахче, я цікавився ним, коли працював у Ромі. Я хотів привести його в команду, але це було неможливо.

Він дуже добре знає, чого хочу я, а я дуже добре знаю, чого хоче він. Він дуже любить це місце і хотів переїхати сюди назавжди. У мадридського Атлетіко було багато варіантів, але наш клуб зробив дуже хорошу роботу. Чаглар також доклав зусиль, щоб залишитися тут.

Завтра він поїде з нами до Австрії. Тренувальний збір, який ми проведемо в Австрії, дуже важливий, тому що у нас багато гравців на чемпіонаті Європи, де він не зміг взяти участь через травму. Тож він почне працювати з нами вже завтра. Це буде дуже важливо для команди.

Адаптація в Туреччині? Я не знаю, чи культура розрізання тортів є турецькою культурою, чи виключно клубною, але це одна з прекрасних речей, яку я бачу тут.

У своїй кар'єрі я працював у різних місцях, і я намагаюсь навчитись різним речам із культури того місця, де працюю. Мені подобається тутешня церемонія з тортом. Насправді дуже приємно, коли старша людина дарує тобі торт. Це як дарувати його дитині.

Гравці постійно перебувають усі разом, що створює сімейну атмосферу. У той самий час, одним з негативних моментів є те, що їжа в Туреччині дуже смачна.

Зазвичай я — людина, яка піклується про себе, але тут мені доводиться дбати про себе вдвічі більше, тому що їжа занадто смачна", — заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, що Сьоюнджю провів за Фенербахче 16 матчів, забив два голи та віддав один гольовий пас, але через травму не поїхав на Євро-2024.