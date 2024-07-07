Туреччина

21-річний футболіст може продовжити кар'єру в Туреччині.

Вінгер Барселони Ансу Фаті може продовжити кар'єру в Туреччині.

Як повідомляє Marca, у підписанні 21-річного іспанця зацікавлений новий головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью, який уже зробив відповідний запит до Барселони.

Зазначається, що Моурінью підтримує хороші стосунки з агентом гравця Жорже Мендешем.

Контракт Фаті з Барселоною розрахований до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 25 млн євро.

У минулому сезоні Фаті на правах оренди виступав за Брайтон і в 27 матчах відзначився 4 голами і 1 результативною передачею.