Туреччина

Француз може повернутися до європейського чемпіонату.

Лівий вінгер Аль-Ахлі Аллан Сен-Максімен опинився в сфері інтересів Фенербахче, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Стамбульці можуть орендувати 27-річного француза. Між клубами вже ведуться відповідні переговори.

У Фенербахче Сен-Максімена хоче бачити головний тренер клубу Жозе Моурінью. Сам гравець теж зацікавлений у такому трансфері.

Контракт Аллана з Аль-Ахлі розраховано до кінця червня 2026 року. Саудівський клуб готовий відпустити нападника, якого портал transfermarkt оцінює у 18 млн євро.

У сезоні-2023/24 Сен-Максімен узяв участь у 31 матчі колективу з Джидди, відзначившись 4 голами і 10 асистами.