Туреччина

Італієць поїхав підкорювати Туреччину.

Стамбульський Бешикташ оформив трансфер італійського нападника Чіро Іммобіле з римського Лаціо. Про це повідомляє офіційний сайт "Орлів".

Умови угоди не розголошуються, але раніше відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що 34-річний нападник погодився підписати дворічний контракт з турецьким грандом. В свою чергу Sky Sports наголошував, що Бешикташ заплатить за Іммобіле три мільйони євро.

"Я бажаю Бешикташу та всім нашим вболівальникам удачі в новому сезоні. Ми стримали свою обіцянку зробити Бешикташ сильнішим і продовжимо це робити. Я хотів би подякувати двом людям. Перший — наш президент Гасан Арат, який слідкував за процесом трансферу кожну хвилину і ніколи не відмовляв у своїй підтримці. Другий — Чіро Іммобіле за те, що він вибрав нас, а не Лаціо, який сильно пручався цьому переходу", — сказав віце-президент Бешикташу Гюсейн Юджел.

Минулого сезону Чіро Іммобіле відіграв за Лаціо 43 матчі, забив 11 голів та віддав 1 результативну передачу. Загалом італійський нападник провів у складі римського клубу 340 матчів, забив 207 голів та віддав 54 результативні передачі.