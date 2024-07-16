Туреччина

Стамбульці активно готуються до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Центральний нападник Дженк Тосун перебрався з Бешикташа до Фенербахче, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

Контракт із 33-річним гравцем збірної Туреччини розраховано до кінця червня 2026 року. Бешикташ він залишив на правах вільного агента.

У сезоні-2023/24 Тосун відзначився 11 голами та 8 асистами в 47 матчах у всіх турнірах за "чорно-білих".

У Фенербахче також підтвердили, що досягли домовленості щодо підписання лівого вінгера саудівського Аль-Ахлі Аллана Сен-Максімена на правах оренди до кінця поточної кампанії. Сьогодні ввечері, 16 липня, 27-річний француз має прибути до Стамбула для проходження медогляду.

У сезоні-2023/24 Сен-Максімен узяв участь у 31 матчі колективу з Джидди, відзначившись 4 голами і 10 асистами.

Нагадаємо, "жовто-сині" під керівництвом Жозе Моурінью скоро стартують у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, де їм протистоятиме швейцарський Лугано.