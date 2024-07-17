Туреччина

Гравець провів сезон у оренді в АПЛ.

Аргентинський фланговий захисник Гонсало Монтьєль ще влітку 2021 року здійснив трансфер із Рівер Плейта до андалузької Севільї, проте стати по-справжньому основним гравцем "нервіонців" так і не зумів.

Останній сезон для нього взагалі проходив у оренді в англійському Ноттінгем Форест, після чого 27-річний виконавець поїхав на Копа Америка-2024 та виграв турнір у складі своєї національної збірної.

Однак після завершення міжнародних пригод Монтьєлю настав час повертатись до Севільї, де його майбутнє так само перебуває під питанням.

Саме тому інтерес турецького Галатасарая до цього гравця, який "леви" висловили напередодні, у ЗМІ вважається великою передумовою для підсумкового трансферу.

Гала, поки що, просто запитали інформацію щодо відступних та умови, на які можуть піти "нервіонці".

Чинний контракт Монтьєля розрахований до 2025 року.

За сезон Гонсало провів 20 матчів, зробивши три гольові передачі.