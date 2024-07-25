Туреччина

Підсилення атакувального потенціалу для команди Моурінью.

Нападник збірної Марокко Юссеф Ен-Несірі став гравцем стамбульського Фенербахче. Про це повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

Зазначається, що "канарки" уклали із 27-річним гравцем контракт на п'ять років.

"Я дуже радий бути тут. Це чудова команда, за якою я стежу дуже довгий час. Я хотів би подякувати Маріо Бранко (спортивний директор Фенербахче — ред.), президенту та головному тренеру за довіру до мене. Я також дуже вдячний моєму менеджеру та родині. Вони сьогодні зі мною і дуже допомогли мені дістатися сюди. Сподіваюся, все буде добре.

Я віддам все, що зможу на полі, щоб команда завжди вигравала. Сподіваюся, ми досягнемо наших цілей і порадуємо наших вболівальників", — наводить слова Ен-Несірі прес-служба стамбульського клубу.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, марокканський форвард обійшовся Фенербахче у 19,5 млн. євро. Раніше він належав іспанській Севільї.

Минулого сезону Юссеф Ен-Несірі відіграв за "нервіонців" 41 матч, забив 20 голів та віддав 3 результативні передачі.