29-річний футболіст може продовжити кар'єру в Ла Лізі.
КЛЕМАН ЛЕНГЛЕ, GETTY IMAGES
26 липня 2024, 00:24
Бешикташ планує орендувати Клемана Ленгле у Барселони.
Турецький клуб запропонував керівництву каталонців орендувати 29-річного захисника. При цьому, в Бешикташі готові платити половину зарплати Ленгле, яка становить близько 6 мільйонів євро на рік.
Чинна угода захисника з Барселоною розрахована до літа 2026 року. Останні два сезони Ленгле провів в оренді в Астон Віллі та Тоттенгемі.
Крім того, Бешикташ також надіслав пропозицію 29-річному захиснику Маріо Ермосо, який залишив Атлетіко як вільний агент наприкінці минулого сезону.
У минулому сезоні Ленгле провів 14 матчів за Астон Віллу: на його рахунку одна результативна передача.