Туреччина

29-річний футболіст може продовжити кар'єру в Ла Лізі.

Бешикташ планує орендувати Клемана Ленгле у Барселони.

Турецький клуб запропонував керівництву каталонців орендувати 29-річного захисника. При цьому, в Бешикташі готові платити половину зарплати Ленгле, яка становить близько 6 мільйонів євро на рік.

Чинна угода захисника з Барселоною розрахована до літа 2026 року. Останні два сезони Ленгле провів в оренді в Астон Віллі та Тоттенгемі.

Крім того, Бешикташ також надіслав пропозицію 29-річному захиснику Маріо Ермосо, який залишив Атлетіко як вільний агент наприкінці минулого сезону.

У минулому сезоні Ленгле провів 14 матчів за Астон Віллу: на його рахунку одна результативна передача.