Туреччина

Турецький клуб готовий заплатити Фіорентині 10 мільйонів євро.

Опорний півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат може продовжити кар'єру в Туреччині після минулорічної оренди в Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью намагається переконати марокканського опорника приєднатися до його команди.

Фенербахче запропонував "фіалкам" 10 мільйонів євро, тоді як самому Амрабату запропонували контракт до 2028 року.

У минулому сезоні марокканський хавбек провів 30 матчів, в яких заробив 9 попереджень.